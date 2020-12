Milano, 30 dicembre 2020 - Esasperata per le violenze subite negli ultimi mesi, una donna ha trovato il coraggio per denunciare il marito e allontanarlo da casa. Lui non si è rassegnato, ma ha provato a entrare nell'appartamento, tentando di sfondare la porta e minacciando la moglie di morte.

Provvidenziale, per la donna - una straniera di 24 anni nata in Italia - è stato l'intervento dei carabinieri, che hanno individuato e arrestato l'uomo - pure lui uno straniero 24enne nato in Italia - per maltrattamenti in famiglia. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione al 112. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Gola, in zona Navigli, rintracciando l'uomo - che era appena stato denunciato alla polizia dalla moglie - mentre cercava di fuggire lungo la vicina via Pichi. Oltre all'arresto, per lui è scattata anche una denuncia per possesso di una patente di guida contraffatta.