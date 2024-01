Violenza di genere: se ne parla in classe

La condizione della donna, le differenze di genere, la violenza e il dramma dello stupro, "parlarne in aula un’emozione, per gli studenti e anche per me". Settimana straordinaria all’Istituto Argentia di Gorgonzola, che, nell’ambito del percorso Erasmus Plus, ha ospitato Milagros Martin Clavijo, docente di lingua e letteratura italiana all’Università di Salamanca, animatrice di un gruppo di ricerca su donne e letteratura e autrice di numerose pubblicazioni, fra cui due dedicate al teatro di Ennio Flaiano e Stefano Benni. Ai ragazzi dell’Argentia ha proposto un viaggio sulla condizione della donna nel teatro di Franca Rame. "La studio e la insegno da dieci anni. Straordinaria, maestra nell’ironia e nel dramma". In aula anche il monologo sullo stupro: "Fu molto difficile per Franca portare in scena questa terribile esperienza. Un testo molto forte. In classe si sono respirati silenzio e turbamento". "Vi sono grandi scrittrici. Ma restano nell’ombra. Nascoste. Come nel Medioevo". M.A.