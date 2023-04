Milano, condannato a sei anni il violentatore in monopattino

Milano – Sei anni e dieci mesi di reclusione per il 22enne accusato di violentato quattro ragazze sempre seguendole in monopattino.

Finito ai domiciliari il 29 agosto dello scorso anno, il giovane risponde di abusi sessuali su quattro donne che avrebbe aggredito usando sempre lo stesso schema con un monopattino nelle zone centrali della città come Porta Romana. La sentenza è stata pronunciata dalla quinta sezione penale del tribunale, presidente Alessandra Clemente, dopo l’inchiesta del pm Pasquale Addesso e della Squadra mobile. I giudici hanno riconosciuto all’imputato il vizio parziale di mente, come stabilito da una perizia nel processo, e hanno anche disposto che il giovane, a pena espiata, segua un percorso terapeutico e farmacologico.

Dopo che avrà scontato la condanna, infatti, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno è stata fissata "con la prescrizione di frequentare" il centro psico-sociale "territorialmente competente", che individuerà "la terapia più adeguata". E il giovane dovrà "attenersi a tutte le prescrizioni terapeutiche e farmacologiche del programma" che sarà predisposto dai medici. I giudici hanno anche stabilito risarcimenti - da 40mila e 30mila euro - per due donne parti civili nel processo, rappresentate dai legali Patrizio Nicolò e Francesca Gerboni. Il pm nella requisitoria aveva chiesto una condanna a 5 anni e a 3 anni di libertà vigilata, sempre riconoscendo il vizio parziale di mente.

Il ragazzo, interrogato dal gip Roberto Crepaldi dopo l’arresto, aveva sostenuto di non avere ricordi precisi "di quelle sere", in cui avrebbe aggredito le donne, perché "bevevo e assumevo psicofarmaci". Una delle vittime aveva raccontato a verbale: "Ero paralizzata nel corpo, ma per fortuna ho avuto la prontezza di urlare (...) ad un certo punto si è sentito lo scatto di un portone. Appena il mio aggressore ha sentito il rumore mi ha lasciato a terra, si è alzato ed è corso verso il monopattino che ha preso ed è scappato".

Gli investigatori, confrontando oggetti sequestrati, come zaino, vestiti e lo stesso mezzo elettrico, sono arrivati a contestare al giovane anche un altro episodio di violenza, la quinta, ai danni di una ragazza sempre con lo stesso schema e nello stesso periodo. Una nuova tranche di indagine nella quale sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza e il riconoscimento da parte della vittima, e nella quale è contestata anche l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Per questo filone si è già arrivati alla fase dell’udienza preliminare.