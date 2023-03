Violentatore in monopattino, vizio di mente

Un vizio parziale di mente per problemi di natura psichica. Lo ha accertato una perizia psichiatrica disposta nel processo milanese a carico del 21enne finito ai domiciliari il 29 agosto scorso, accusato di abusi sessuali su quattro donne che seguiva le vittime, sempre con lo stesso schema, con un monopattino nelle zone centrali di Milano, come Porta Romana. Una parziale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti che, se sarà riconosciuta dai giudici, in caso di condanna potrebbe portare ad uno sconto sulla pena.

A disporre l’accertamento psichiatrico è stata la quinta sezione penale (presidente del collegio Alessandra Clemente) accogliendo la richiesta della difesa. Ai primi di ottobre il gip Roberto Crepaldi, su richiesta del pm Pasquale Addesso, titolare dell’inchiesta condotta dalla Squadra mobile, aveva disposto per l’arrestato il processo con rito immediato per i quattro casi di violenza avvenuti tra maggio e giugno dello scorso anno. Il 21enne, interrogato dal gip, aveva sostenuto di non avere ricordi precisi "di quelle sere", in cui avrebbe aggredito le donne, perché, si era difeso, "bevevo e assumevo psicofarmaci".

Gli investigatori, confrontando alcuni oggetti sequestrati al giovane, come zaino, vestiti e lo stesso mezzo elettrico, sono arrivati a contestare un altro episodio di violenza, la quinta, ai danni di una giovane sempre con lo stesso schema e nello stesso periodo.