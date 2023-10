Vinto il bando della Regione. Così Sesto potenzierà i servizi per i bimbi autistici

Laboratori e attività per i bambini disabili, al centro di via Boccaccio, per l’inclusione dei fragili e per dare un sostegno alle attività scolastiche. La Fondazione La Pelucca, in partnership con il Comune di Sesto San Giovanni e il Comune di Cologno Monzese e in collaborazione con cooperativa Lotta contro l’emarginazione, ha vinto un bando di Regione Lombardia rivolto agli enti del terzo settore per l’avvio di progetti per sostenere l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico. I servizi saranno destinati agli studenti autistici della fascia compresa tra i 6 e gli 11 anni dei comuni di Sesto San Giovanni e di Cologno Monzese. "L’accesso alle attività avverrà dopo un colloquio di accoglienza con l’assistente sociale della nostra Fondazione per comprendere i bisogni e le necessità della famiglia e del minore autistico e per ipotizzare un percorso condiviso – hanno spiegato dalla onlus sestese, capofila del progetto –. La presa in carico del bambino vedrà anche fare rete con la scuola". Ogni percorso dovrà essere infatti personalizzato sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dello studente e della sua famiglia.

"La condivisione di quanto contenuto nei piano educativo individualizzato rappresenta il punto cardine dell’intero progetto nonché la cornice delle attività, che sono caratterizzate sulle peculiarità del minore – hanno sottolineato dalla Fondazione La Pelucca –. L’obiettivo, infatti, è quello di favorire un continuum tra quanto viene svolto negli istituti scolastici e quanto fatto nelle attività proposte dalla nostra onlus".

Le attività sono molteplici: si va dai laboratori ludico-ricreativo e artistico-multimediale, alle attività sportive in esterno in collaborazione con la squadra di baskin fino al supporto psicologico, anche in modalità da remoto, per i nuclei o il singolo familiare che necessitano di un sostegno e di un aiuto professionale. Il progetto si svilupperà nella sede di via Boccaccio della Fondazione La Pelucca, che organizzerà anche eventi "che possano coinvolgere attivamente la cittadinanza per rendere sempre più inclusiva la società in cui viviamo". Le famiglie interessate possono scrivere a spazioautismo@fondazionelapelucca.org o chiamare il numero 02-80027219.