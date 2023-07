Vincenzo Passarelli, pioniere dei trapianti di organi in Italia

Se n’è andato all’improvviso a 76 anni, per un ictus cerebrale, e ha potuto donare il fegato, i reni, le cornee e altri tessuti, grazie al consenso registrato in vita come socio Aido. Ma per la donazione di organi ha fatto, in vita, molto di più Vincenzo Passarelli, sin dagli anni ’80 "quando i trapianti erano un evento sporadico e il trasporto degli organi supportato da volontari con le loro auto private", ricorda il direttore del Centro nazionale trapianti Massimo Cardillo esprimendo il cordoglio della rete per la morte di Passarelli, già presidente dell’Aido dal 2004 al 2016, e prima dirigente che ha avuto "un ruolo decisivo nel percorso che ha portato alla legge 91 del 1999". Gi. Bo.