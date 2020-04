Vimodrone, la spesa a casa dei malati arriva in sella all’Harley

Spesa a casa dei Covid, consegna il Motorclub. Accordo fra Comune e Harleysti, i malati possono scegliere fra 30 prodotti a prezzo fisso. "Volevamo renderci utili, ci siamo messi a disposizione della comunità - dice Daniele Ursetta, presidente dei centauri -. In città abbiamo nove volontari", ma il numero potrebbe salire. I primi servizi sono già cominciati. "Un’emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo rischia di esporre in maniera intollerabile le persone più fragili – sottolinea il sindaco Dario Veneroni -. Abbiamo ideato un percorso snello che garantisce beni di prima necessità a tutti i cittadini positivi al Covid-19 e anche a quelli che per varie ragioni non possono provvedere personalmente a riempire la dispensa". Fra le regole c’è quella di non chiedere l’acquisto di marche particolari e di preparare una lista di media durata. Il personale che riceve l’ordine comunica l’importo da corrispondere che dovrà essere consegnato in una busta – trasparente e chiusa per i malati di polmonite o le persone in quarantena - sulla soglia di casa dalle 14 alle 18 del giorno di recapito. Per attivare il servizio è possibile contattare lo 0225077 lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14. Bar.Cal.

© Riproduzione riservata