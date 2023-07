Villapizzone, molotov contro stabile occupato da anarchici e squatter: bloccati 5 giovani

Lancio di sassi, pietre e molotov questa notte in via privata Branda Castiglioni nel quartiere Villapizzone. Bersaglio: villa Piccione, al civico 6, occupata da un gruppo di anarchici e squatter legati al centro sociale Brancaleone e conosciuti come "il Branchino". A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti della via, svegliati poco dopo le 2 dai tonfi e dalle esplosioni. Stando a quanto emerso, la villa non è stata colpita ma l'utilitaria di un 34enne abitante della via è stata raggiunta e danneggiata sul parabrezza da una molotov; il proprietario dell'auto è immediatamente sceso insieme ad altri residenti.

Un'altra molotov è esplosa in aria, senza raggiungere il muro della villa. La polizia ne ha poi trovate sul posto altre due, pronte da lanciare, e due "cipolloni". In via Branda Castiglioni sono intervenuti poliziotti delle Volanti, della Digos, della Scientifica e gli artificieri, oltre ai vigili del fuoco. Dalle informazioni raccolte e dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, la polizia ha individuato cinque uomini, i presunti autori, rintracciati e bloccati mentre erano ancora nei paraggi: un 24enne, nato in Italia ma di origine nordafricana, un 23enne nato in Italia da genitori sudamericani, due ventiduenni e un diciottenne italiani, con precedenti di polizia, indagati per tentato incendio e danneggiamento in concorso.

Tutti abitano in zona, nella periferia nord ovest, ma non nelle immediate vicinanze della villa: chi a un chilometro, chi a tre chilometri di distanza, quindi si tende a escludere che i cinque fossero infastiditi da rumori e musica provenienti dal luogo. Si escludono al momento anche motivazioni politiche.