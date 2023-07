Villapizzone, assalto al palazzo occupato Molotov contro l’auto di un residente Ma il bersaglio erano gli antagonisti

di Marianna Vazzana

MILANO

Il parabrezza della sua Lancia sfondato. Una notte in bianco. L’incombenza di dover provvedere alla riparazione e il disagio di non poter utilizzare il suo mezzo. "Ne avrei fatto volentieri a meno". La macchina di Giacomo Betti non era il bersaglio del gruppo di persone che ieri notte ha lanciato molotov, pietre e sassi in direzione del palazzo occupato in via Branda Castiglioni, zona Villapizzone, ma di fatto è stato l’unico “oggetto“ danneggiato.

I fatti: ieri notte il quartiere è stato svegliato da tonfi ed esplosioni di oggetti incendiari lanciati contro villa Piccione, al civico 6, occupata alla fine dello scorso anno da un gruppo di anarchici e squatter staccatisi dal centro sociale Brancaleone e conosciuti come “il Branchino”. A chiamare il 112 sono stati alcuni residenti della via, svegliati poco dopo le 2 dai rumori in strada. La palazzina non è stata colpita ma una delle molotov ha preso in pieno l’utilitaria di un trentaquatterenne abitante della via, Giacomo Betti, distruggendo il parabrezza. Il proprietario è immediatamente sceso insieme ad altri residenti per constatare i danni e allertare le forze dell’ordine.

In quei minuti, un’altra molotov è esplosa in aria, senza raggiungere il muro della villa. La polizia ne ha poi trovate sul posto altre due, pronte da lanciare, e due “cipolloni”. In via Branda Castiglioni sono intervenuti poliziotti delle Volanti, della Digos, della Scientifica e gli artificieri, oltre ai vigili del fuoco.

Dalle informazioni raccolte e dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, la polizia ha individuato cinque uomini, i presunti autori, rintracciati e bloccati mentre erano ancora nei paraggi: un ventiquattrenne, nato in Italia ma di origine nordafricana, un ventitreenne nato in Italia da genitori sudamericani, due ventiduenni e un diciottenne italiani, con precedenti di polizia. Tutti e cinque sono stati indagati per tentato incendio e danneggiamento in concorso.

Abitano in zona, nella periferia nord ovest, quasi tutti nella zona di Quarto Oggiaro, ma non nelle immediate vicinanze della villa: quindi si tende a escludere che i cinque fossero infastiditi da rumori e musica provenienti dal luogo. Si escludono al momento anche motivazioni politiche.

Gli abitanti del quartiere interpellati spiegano che "i ragazzi che occupano la villa non sono particolarmente rumorosi. L’ingresso dello stabile però è diventato un ricettacolo d’immondizia, con bottiglie di birra e carrelli del supermercato stracolmi di cartoni e altri vetri". I cittadini avevano segnalato l’occupazione già lo scorso gennaio al Municipio 8. "E noi abbiamo scritto al commissariato di Quarto Oggiaro, competente per territorio – fa sapere l’assessore Fabio Galesi – che ci ha risposto di aver già informato la Digos. L’area è monitorata". Resta da capire il motivo del lancio degli oggetti incendiari contro l’edificio.