Villa Torri, la riapertura è vicina: "Avrà la vetrina che si merita"

Il gioiello in pieno centro "sarà presto riconsegnato alla comunità": Villa Torri torna agli antichi splendori, a fine cantiere, in primavera, ospiterà matrimoni da favola. Ma il Comune sogna anche di aprire nelle sue preziose stanze un caffè letterario. L’ex dimora di villeggiatura dei milanesi nel 1700 a Vimodrone custodisce un altro tesoro: il gigante verde, una superba magnolia che ha superato i 200 anni di vita, già inserita nell’albo degli esemplari secolari. "Presto avrà la vetrina che merita", dice il sindaco Dario Veneroni. È lui ad aver dato impulso al restauro del complesso sotto la tutela della Soprintendenza, dopo i primi interventi di 15 anni fa "per restituire l’edificio alla vita di tutti i giorni". Un milione di euro già speso per risanare la struttura e intervenire sui decori in vista del nuovo ruolo di rappresentanza della dimora. Costruito nella prima metà del diciottesimo secolo, il bene si articola su più corpi di fabbrica: l’ala destra occupava gli ambienti di servizio, quella sinistra era per la servitù. Il recupero andrà a restituire lustro agli ambienti padronali che dal 2024 ospiteranno nozze e sposi per il giorno più importante della vita. "Ma anche eventi culturali", aggiunge il primo cittadino che sogna in grande per il polo artistico, "da restituire al pubblico". È questo il vero obiettivo del programma, finora la dimora è stata aperta in occasione di grandi eventi e mostre, "ma il rapporto con la città deve diventare molto più frequente".

La rinascita segue la prima grande tranche di opere che risale ormai al 2005-2008 "quando la Villa era ridotta a un rudere. Per noi - sottolinea Veneroni - è fondamentale il recupero di uno spazio-simbolo del nostro patrimonio storico che conserva memoria e identità della città. Le opere permetteranno di utilizzare gli spazi interni e il giardino che diventeranno veri e propri luoghi di aggregazione". Per il primo edificio, a Nord, il progetto prevede la costruzione di un corpo ex novo destinato ai bagni all’interno delle attuali mura perimetrali, che saranno messe in sicurezza. Il secondo corpo, novecentesco, sul lato Ovest, sarà in parte demolito per ampliare il collegamento pedonale tra il cortile e il lotto confinante con via Poverello d’Assisi. E poi il piano terra sarà destinato agli sposalizi. Fra pochi mesi il cantiere sarà chiuso.Bar.Cal.