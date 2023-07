Villa Opizzoni, primo passo dell’ambizioso piano di recupero

Primo passo del recupero, da qualche giorno i putti di Villa Opizzoni sono in mostra in municipio, parte il restyling a sei zeri del vecchio Comune di Pioltello: più di 6 milioni e mezzo di euro (5 in arrivo dal Pnrr) per trasformarlo nella Casa della cultura in cui traslocheranno associazioni, Università delle tre età, Pro loco, Istituto civico musicale "Puccini". Qui, nel cuore della città, nascerà anche il Museo archeologico con i reperti del territorio. Il cortile d’onore ospiterà concerti, il giardino matrimoni e cerimonie. Si avvia così il percorso per riportare agli antichi splendori il vecchio palazzo che cade a pezzi e farne "il centro della vita e del no-profit di casa", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Chi vuole avere un assaggio di quel che sarà, può cominciare visitando i sette affreschi con gli angioletti che occhieggiano all’ingresso del secondo piano e che un tempo salutavano gli ospiti nel salone d’onore del complesso. Il recupero firmato da una squadra di professionisti e dai tecnici comunali mette nero su bianco una riqualificazione totale. "Finalmente la villa in pieno centro storico ritroverà quella bellezza che le appartiene", sottolinea Cosciotti.

"Il trasloco dei dipinti apre ufficialmente il restyling – spiega il vice Saimon Gaiotto –. Siamo alla fase finale di progettazione con la Sovraintendenza. Sono in corso le ultime verifiche strutturali sugli interventi degli anni ‘80, in autunno arriveranno gli operai. È davvero una grande emozione restituire un bene così importante alla comunità". Dal punto di vista degli investimenti "è il più importante insieme alla scuola di Seggiano – aggiunge il vicesindaco – a fine luglio in aula discuteremo del cambio di destinazione d’uso: da struttura socio-sanitaria a culturale. Mi auguro che questa grande operazione faccia emergere quell’orgoglio che dobbiamo avere per un passato che ci appartiene e che va valorizzato. Non è vero che Pioltello non ha una storia. Dobbiamo solo scoprirla". Barbara Calderola