Villa Litta, riparte la stagione delle visite

di Roberta Rampini

Riparte domani e domenica, in coincidenza con la manifestazione “Ville aperte in Brianza“ la stagione di visite guidate e di eventi culturali a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’edizione primaverile di Ville aperte in Brianza 2023 avrà come tema “Tra dimore e delizie” e sarà quindi l’occasione per fare un tour guidato attraverso il Ninfeo con i suoi giochi d’acqua e alcune sale dei palazzi per respirare atmosfere di epoche passate accompagnati dai volontari dell’associazione Amici di Villa Litta. Questi gli orari dei primi due week end per il Ninfeo: sabato 29 aprile e sabato 6 maggio visite dalle 17 alle 18 (partenza visite ogni 10 minuti). Domenica 30 aprile, lunedì primo maggio e domenica 7 maggio dalle 15 alle 18 (partenza visite ogni 20 minuti). Per le visite ai Palazzi del ‘500 e del ‘700. Domenica 30 aprile, lunedì primo maggio e domenica 7 maggio dalle 15.15 alle 18.00 (visita libera non guidata). È obbligatoria la prenotazione su: www.midaticket.it

Pronta anche l’agenda degli appuntamenti culturali (e non solo) che animeranno nei prossimi mesi la villa. Da domani a domenica 7 maggio le sale espositive ospiteranno la mostra fotografica “L’acqua in tutte le sue forme”. L’idea è nata durante il periodo pandemico dal Gruppo fotografico garbagnatese e il Salzburger Fotoklub di Salisburgo, bella e famosa città austriaca, che hanno avviato un progetto di gemellaggio fotografico avvenuto il 26 marzo 2021, solo via web a causa delle restrizioni. Dopo un gemellaggio in presenza e la realizzazione di una mostra fotografica ad aprile 2022 a Salisburgo, ora le 90 foto che hanno come “fil rouge” l’acqua arrivano in Villa Litta fino al 5 maggio.

Altro appuntamento domenica 30 aprile alle 18 nella Sala della Musica con il coro del Liceo musicale coreutico Giuditta Pasta di Como e “In laetitia chorus“, diretto da Massimo Mazza, che si esibiranno nel Concerto di Primavera. Ingresso libero fino a esaurimento posti.