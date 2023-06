Villa Cortese, lo sfottò in chiesa del prete anti Inter diventa virale

Villa Cortese, 26 giugno 2023 - Diventa virale il video in cui un sacerdote che prende in giro i tifosi dell'Inter dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City. Succede a Villa Cortese durante la messa quando Don Maurizio Toia parlando della pietà, ha ironicamente citato i nerazzurri usando l'esempio delle acquasantiere da riempire con le lacrime dei tifosi dopo l'amaro ko di Istanbul.

"Mosso da un profondo senso di pietà cristiana oggi ho svuotato le acquasantiere là in fondo cosicché gli interisti possano versarci dentro le loro lacrime e, come recita il vangelo, il sole di Dio per voi risplende anche oggi". Una performance che in molti credevano essere una fake ma che invece si lega proprio ad un video girato a messa nella parrocchia di Villa Cortese e che ha fatto milioni di visualizzazioni.