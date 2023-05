Villa Arconati, il cantinone rinasce grazie a “Barolo en primeur”

Si prepara alla riapertura il “cantinone” di Villa Arconati, la vecchia cantina dei vini della villa di delizia, grazie ai lavori di restauro sostenuti dai fondi raccolti da “Barolo en primeur”. Il primo e unico progetto in Italia che intreccia uno dei grandi ambasciatori del made in Italy, il Barolo, ai valori della solidarietà, in una grande gara che dal 2021, al castello Grinzane Cavour e in collegamento in diretta con New York, mette all’asta le produzioni delle cantine del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per raccogliere fondi a sostegno di progetti di utilità sociale, ha donato alla Fondazione Augusto Rancilio 30mila euro. La donazione ha permesso di realizzare il restauro di un luogo dal fascino molto particolare che è rimasto immutato nei secoli. L’intervento è stato affidato a una squadra di operai specializzati nel restauro di beni di interesse storico artistico. Entro fine anno, nelle giornate di apertura e di visite guidate della villa si potrà dunque ammirare il cantinone, che ospiterà anche attività culturali ed eventi.