Villa Arconati, torna ‘Agenda 2030’: un incontro tra agricoltura ed ecologia

Milano, 23 giugno 2023 – Tutto pronto per il secondo incontro della seconda edizione di ‘Agenda 2030’, a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Un appuntamento tra natura e cultura assolutamente da non perdere. Con la conduzione di Massimiliano Finazzer Flory, direttore artistico di “Agenda 2030", esperienze, testimonianze, progetti, casi concreti si confronteranno.

Domenica 25 giugno, alle 11, si terrà ‘Sostenibilità: storie...’. La relazione tra agricoltura ed ecologia ci offre un nuovo pensiero, una nuova parola: Agroecologia. Da qui parte la tavola rotonda che attraverso Agenda 2030 a Villa Arconati in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano mette l’accento sul rapporto tra cultura e territorio secondo un nuovo paradigma che non riguarda più lo sfruttamento della terra ma la sua interpretazione anche artistica. Per agroecologia si intende un insieme di pratiche agricole che garantisce da un lato buoni livelli di produzione, dall’altro pone una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

A Castellazzo Fondazione Augusto Rancilio si muove già da tempo in quest’ottica: grazie ai fondi del PNRR, negli scorsi mesi è stata posata una siepe campestre a margine dei campi coltivati, che si compone di specie autoctone in grado di attirare gli insetti impollinatori e produrre bacche, apprezzate dagli animali. La siepe va a creare anche un piccolo corridoio ecologico per gli animali, che si possono muovere in un ambiente protetto. È in progetto, inoltre, una “miglioria forestale” nei boschi: nelle zone in cui è previsto un taglio di piante non autoctone e invasive, come la robinia, si prevede una sostituzione con specie arboree e arbustive autoctone, che producano fiori e frutti a beneficio della fauna selvatica.

Saluti: Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia: Beni culturali e promozione dell’ambiente.

Interviene: Stefano Bocchi, prof. ordinario del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali di UNIMI: Agroecologia.

Testimonianze: Stefano Boldorini, Fondatore di Winh: Testimonianze dall’India; Francesca De Cet, insegnante: Yoga, salute e benessere per la terra; Domenico Dinoia, Presidente Federazione Italiana Cinema d’Essai: Cinema e territorio.

Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory da Le Bucoliche di Virgilio e da Furore di John Steinbeck.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con posti limitati. Link alla registrazione obbligatoria.

Dopo gli incontri sarà possibile visitare la Villa e il giardino, acquistando il biglietto.

Villa Arconati – Fondazione Augusto Rancilio

Via Madonna Fametta, 1, Castellazzo di Bollate (MI)

www.villaarconati-far.it | [email protected] | tel. 02.3502217 – 393.8680934