Milano, ancora scontro tra vigili e Comune: “Cinquecento agenti senza tesserino”. La replica: problema risolto

Milano – La polemica scoppia a 24 ore dall’incontro in Prefettura per tentare di trovare un accordo che al momento appare lontanissimo. E l’ennesimo caso aperto ieri dai sindacati di categoria della polizia locale dà un’ulteriore prova, se mai ce ne fosse bisogno, dei rapporti tesissimi tra delegati e amministrazione, specie dopo l’informativa del 10 novembre che ha imposto un’inattesa accelerazione sulla trattativa per l’aumento dei vigili di turno tra sera e notte. Ma andiamo per ordine.

Lunedì il segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono ha scritto al comandante Marco Ciacci e per conoscenza al sindaco Giuseppe Sala e all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli per sollecitare la richiesta di tessera di riconoscimento per gli agenti che al momento ne sono sprovvisti. Nella lettera, viene citato anche un caso, che risalirebbe ad alcuni giorni fa: due vigili non hanno potuto consegnare un arrestato agli agenti della penitenziaria di San Vittore perché sprovvisti di tessera che ne attestasse l’appartenenza al Corpo. "Hanno dovuto attendere l’arrivo di altri agenti provvisti di tessera", ha sottolineato Mastantuono.

A quanti manca? "Circa 500", in particolare gli assunti dal 2022 in avanti, che hanno con loro una sorta di foglio sostitutivo per qualificarsi. Da qui la richiesta di "sanare tale grave situazione in tempi rapidissimi", premettendo che "tale manchevolezza" avrebbe dovuto essere comunque "monitorata a tempo debito" per evitare "tale stortura organizzativa". Una "stortura" che, a parere del Csa, rende complicato pure il tragitto casa-lavoro "per il trasporto dell’arma di servizio". Dal Comune fanno sapere che il problema è stato risolto e che le tessere sono in fase di distribuzione a coloro che ne sono sprovvisti. Intanto, pure la Cisl va all’attacco: "L’assessore Granelli, invece di fossilizzarsi sul numero delle pattuglie notturne (gli vorrei ricordare che con la gestione Albertini erano 22 a notte con un organico di 1.900 agenti), dovrebbe occuparsi di tutte le anomalie organizzative, che oltre a creare un disservizio ledono la dignità degli operatori di polizia locale, e sopratutto porre attenzione al problema della circolazione stradale", il commento di Amilcare Tosoni, segretario della Cisl Fp di Milano.

"Credo che il Comando abbia delle responsabilità su queste mancanze, che si aggiungono al vestiario e a un’organizzazione deficitaria – ha aggiunto Gianmarco Aiello di Fpl Uil –. Forse riorganizzando meglio le risorse, non ci sarebbe da fare la rivoluzione in un Corpo che ha regole che funzionano da vent’anni". La questione delle tessere mancanti non è che l’ultimo dei motivi di forte discussione tra sindacati e amministrazione.

Il nodo principale riguarda senza dubbio l’intenzione del Comune di rimettere mano al contratto decentrato del 2002, concentrandosi in particolare su serali e notturni. Palazzo Marino vuole in qualche modo scardinare il meccanismo dei coefficienti d’uscita dai turni e inserire per gli assunti post 2017 un criterio diverso, legato solo all’età anagrafica (notti fino a 47 anni e sere fino a 52), così da ottenere un incremento complessivo del numero di pattuglie in strada. I confederali e il Csa hanno risposto con la proclamazione dello stato di agitazione, che prevede il passaggio obbligato a Palazzo Diotti per il tentativo di conciliazione tra le parti. Il vertice andrà in scena oggi alle 14: in caso di fumata nera, la protesta potrebbe ulteriormente salire di livello, tra scioperi e blocco degli straordinari.