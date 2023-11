Vigili inseguono e arrestano due spacciatori

L’inseguimento è durato alcuni chilometri. La Volkswagen Golf che non si era fermata all’alt della polizia locale, impegnata in un normale controllo pomeridiano, era guidata da un 32enne marocchino che ha tentato più volte, a folle velocità, di speronare la macchina degli agenti. Dopo la pericolosa corsa tra le vie cittadine, l’auto, con a bordo guidatore e passeggero, ha urtato frontalmente con un’altra vettura. I due 32enni sono quindi scappati a piedi, correndo in due direzioni opposte per tentare di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati altri due equipaggi della polizia locale e gli operatori hanno iniziato subito le ricerche. Uno dei due fuggitivi è stato fermato poco dopo, l’altro ha scavalcato recinzioni fino ad arrivare in un’area boschiva ma, grazie anche alla collaborazione di un passante, gli agenti lo hanno individuato e fermato. Sul guidatore, trovato in possesso di qualche dose di cocaina, cellulari, bustine vuote e mille euro in contanti di piccolo taglio, pendeva un ordine di rintraccio perché deve scontare in carcere una pena per spaccio. L’uomo è stato portato al carcere di San Vittore, il guidatore è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Pochi giorni fa gli agenti si sono resi protagonisti di un’altra operazione, rintracciando una donna che si era resa irreperibile dopo la condanna a due anni di reclusione per furto in abitazione.

Francesca Grillo