Vigilessa sentita in procura su pestaggio di Bruna, trans aggredita da 3 vigili

Sarà sentita in questi giorni la vigilessa presente al momento delle manganellate a Bruna, la trans aggredita da tre vigili che sono stati indagati per le violenze che hanno inferto alla donna lo scorso 24 maggio in zona Bocconi. La donna è stata sentita in procura davanti all’aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Giancarla Serafini, per raccontare i momenti dell’aggressione ripresa da più video.

La 42enne di origine brasiliana (indagata in un procedimento parallelo per resistenza a pubblico ufficiale) è stata ascoltata assistita dall’avvocato Debora Piazza, nell’inchiesta che vede tre dei quattro agenti indagati per lesioni aggravate anche dall’abuso della pubblica funzione. La collega presenta al pestaggio racconterà cosa è successo quella mattina.