Vigile ecologico, in 6 mesi eseguiti 188 controlli

Dopo il primo periodo di prova, l’Amministrazione fa un bilancio sul vigile ecologico, la nuova figura che è stata creata per fare informazione ed educazione sul campo e ridurre al minimo il rischio di degrado in città.

Si tratta di un agente della polizia locale, chiamato a controllare la correttezza dei conferimenti nei sacchi della spazzatura da parte dei cittadini e dei condomini: in questi primi mesi è stata elevata quasi una multa alla settimana, a dimostrazione anche dell’attività sanzionatoria dei comportamenti scorretti in materia di rifiuti e raccolta differenziata.

Il ruolo è nato con l’avvio del nuovo appalto dell’igiene urbana sul comune di Cusano Milanino. "Il vigile ecologico è stato inserito con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada e di verificare le non conformità dell’esposizione dei sacchi", hanno sottolineato dal municipio.

Nei primi 6 mesi di attività sono stati eseguiti 188 accertamenti. Di questi,95 accertamenti sugli abbandoni vicino i cestini e sulle strada e 93 accertamenti sui conferimenti non conformi vicino alle case, fuori dalle palazzine. I verbali emessi da parte della polizia locale a sanzione di comportamenti irregolari sono stati 25, quindi in media una multa alla settimana. Però non ci si ferma qui. "A partire da questo mese la presenza del vigile ecologico sarà incrementata – ha annunciato l’Amministrazione -. Tra gli obiettivi c’è anche quello di supportare l’inserimento della raccolta differenziata durante il mercato comunale".

Laura Lana