Milano, 28giugno 2019 - Viale Monza e via Padova prime per numero assoluto di imprese. In via Lecco e in via Vigevano la densità maggiore di imprese della ristorazione. Corso Buenos Aires prima per il commercio al dettaglio. Le imprese femminili sono più presenti in Corso di Porta Romana e le imprese straniere in via Padova. In via Crespi le imprese piu' giovani e in via Lombroso le piu' anziane per media di eta' del titolare. Questo quadro emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza su dati del Registro Imprese (sedi ed unita' locali) relativi alla dislocazione locale delle imprese della citta' di Milano.

Nel territorio del comune di Milano la via con il maggior numero di imprese - per numero assoluto - è viale Monza con 1.610 ricorrenze tra sedi di impresa e unita' locali. Nell'arteria sono dislocate lo 0,8% delle imprese totali della citta' di Milano. A

seguire viale Padova con 1.308 imprese (pari allo 0,7% del totale), via Vincenzo Monti con 1.100 (0,6%), orso Buenos Aires con 971 (0,5%), via Ripamonti con 850 (0,4%), via Vittor Pisani con 763 (0,4%), Foro Buonaparte con 755 (0,4%) e corso Venezia con 744 (0,4%).

Per quanto concerne le imprese del settore commercio al dettaglio la via con maggiori ricorrenze in numeri assoluti è corso Buenos Aires con 209 imprese, pari al 21,5% delle imprese presenti sulla strada. A seguire via Padova con 202 imprese (pari al 15% delle imprese presenti sulla strada), viale Monza con 187 imprese (12%), via Monte Napoleone con 122 imprese (20%), Corso Vercelli con 121 (30,5%), Via Paolo Sarpi con 109 imprese (23%), Via delle Forze Armate con 108 imprese (22%) e Via Ripamonti con 107 (13%).

E' viale Monza la strada con il maggior numero di imprese della ristorazione nel comune di Milano. Ci sono 152 imprese del settore, pari al 9% delle imprese totali presenti nella strada. A seguire via Padova con 108 imprese (pari all'8% della via), corso Lodi con 83 imprese (pari al 12% delle imprese presenti sulla strada), Ripa di Porta Ticinese con 76 imprese (23%), viale Certosa con 73 imprese (10%), viale Bligny con 70 imprese (25%), via Carlo Farini con 66 imprese (12%) e Viale Monte Nero con 65 imprese (11%)

E' viale Monza la strada con il maggior numero di imprese individuali con titolare donna nel comune di Milano. Ci sono 148 imprese del settore, pari al 21% delle imprese totali presenti nella strada. A seguire via Padova con 141 imprese (pari al 16% della via), via Paolo Sarpi con 103 imprese (46%), via delle Forze Armate con 86 imprese (30%), via Bramante con 84 imprese (36%), corso Lodi con 83 imprese (31%), via Ripamonti con 79 imprese (29%) e viale Certosa con 70 imprese (25%). Per quanto concerne le imprese individuali con titolare nato all'estero, la strada con maggiori ricorrenze in numeri assoluti e' via Padova con 650 imprese, pari al 75,5% delle imprese presenti sulla strada; per incidenza al primo posto via Pietro Crespi il 96%. A seguire viale Monza con 406 imprese (pari al 58% delle imprese presenti sulla strada), via Imbonati con 296 imprese (81%), via Pietro Crespi con 271 imprese (96%), via Giovanni Battista Sammartini con 226 (90%), via Bramante con 207 imprese (88%), via Giambellino con 186 imprese (59%) e Via Arqua' con 175 (94%)

Le imprese individuali con titolare nato nel comune di Milano vedono primeggiare - per numero assoluto - viale Monza con 128 imprese (18,3% del totale presenti sulla via); per incidenza via Cascina Bianca con il 69% delle imprese presenti sulla strada. A seguire, per numero assoluto, via Padova con 102 imprese (12%), via delle Forze Armate e via Ripamonti con 97 imprese (34%), viale Certosa con 79 imprese (28%), via Giambellino con 78 imprese (25%), via Savona con 77 imprese (37%) e via Lorenteggio con 73 imprese (34%). La strada con titolare più giovane per eta' media del titolare e' via Pietro Crespi con una eta' media di 39,5 anni, seguita da via Sammartini con eta' media 40,5 anni, via Gardone con 40,7 anni e via Romilli con 40,9 anni. La strada con titolare piu' anziano per eta' media e' via Lombroso con 55,8 anni di media, seguita da via Vincenzo Monti con 55,5 anni, viale Regina Giovanna con 54,5 anni e via Uruguay con 54,5 anni.