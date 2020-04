Milano, 29 aprile 2020 - Le urla nel bel mezzo della videolezione, la richiesta di aiuto del bambino e la reazione della prof, che chiama subito il 112. Così lunedì pomeriggio i carabinieri del Radiomobile sono riusciti ad arrestare in flagranza un quarantottenne egiziano, che da tempo, stando a quanto ricostruito, picchiava e maltrattava la moglie, marocchina di 40 anni. Il blitz è nato quasi per caso, ed è stato reso possibile dalla prontezza di riflessi di una maestra di terza elementare, che ha subito percepito la gravità della situazione e non ha esitato a rivolgersi alle forze dell’ordine.

La storia inizia poco dopo le 14 di lunedì: in zona Navigli, in uno stabile popolare in cui la famiglia protagonista della vicenda abita regolarmente. Il bambino di 10 anni è collegato via computer con la maestra e con gli altri amichetti per partecipare a una lezione: la telecamera non funziona, il microfono sì. Ed è proprio da quel microfono che l’insegnante riesce a sentire distintamente urla e tonfi, come di un’aggressione in corso. A quel punto, la donna chiede all’alunno cosa stia succedendo. Quest’ultimo le riferisce che il padre sta picchiando la madre e le chiede aiuto. La telefonata ai carabinieri è immediata. Quando gli investigatori entrano in casa, l’ondata di violenza non è ancora finita: la donna è in lacrime e riferisce che il compagno, che risulta avere diversi precedenti di polizia e nessun impiego, l’ha presa a schiaffi. Non un episodio isolato, racconta la vittima, ma un’escalation che già il 4 febbraio l’aveva spinta a rivolgersi alla polizia per denunciare il suo calvario.