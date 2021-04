Milano - Sono in corso alcune perquisizioni, questa mattina a Milano, dopo i tafferugli avvenuti a Milano durante la produzione di un video rap, lo scorso 10 aprile. La Polizia di Stato sta eseguendo tredici decreti di perquisizione domiciliare. "I provvedimenti sono stati emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura, e da Ciro Cascone, Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di dieci maggiorenni e tre minorenni, per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché per porto d'armi per un maggiorenne".

Si tratta degli episodi di violenza commessi contro le forze dell'ordine nel pomeriggio dello scorso sabato 10 aprile, nei pressi di piazza Selinunte, in zona San Siro, dove si erano ritrovati 300 ragazzi per le riprese di un video del rapper Neima Ezza, cui erano seguiti lanci di pietre e bottiglie.