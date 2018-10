Milano, 15 ottobre 2018 - Notte di fuoco a Milano: due devastanti incendi, divampati a distanza di poche ore: alle 20.30 a Quarto Oggiaro e alle 4.30 a Novate M ilanese, hanno coperto di fumo il cielo sopra il capoluogo l'hinterland, facendo scattare l'imponente macchina dei vigili del fuoco e suscitando la preoccupazione dei residenti della zona per una possibile emergenza ambientale.

Erano da poco passate le 20.30 quando le fiamme hanno divorato il capannone di una azienda di stoccaggio di rifiuti e lavorazione di inerti in via Chiasserini 21, zona Bovisasca, a Quarto Oggiaro provocando danni ingenti anche all’azienda vicina che si occupa di trasporto disabili e anziani. A lanciare l'allarme sono stati i cittadini: "Un disastro". Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con autobotti e autoscale e il nucleo Nbrc,nucleare, biologico, chimico e radiologico per il monitoraggio dell’aria. In azione Sul posto anche la polizia di Stato, la polizia locale e il 118 in via Chiasserini con due ambulanze e un’automedica. Sono intervenuti anche gli esperti dell’Arpa.

Sono state soccorse due persone: un uomo di 49 anni trasportato in codice verde all’ospedale Sacco, il quale era a bordo della sua auto quando è stato colpito da alcuni calcinacci. Accompagnato, sempre in verde, alla Multimedica di Sesto San Giovanni, un vigile del fuoco di 41 anni.

Alla Bovisasca sono al lavoro 12 squadre dei vigili, e l'attività di spegnimento è intensa, perché l'incendio a Milano è di dimensioni rilevanti. Sul secondo incendio, scoppiato poco prima dell'alba a Novate, "la situazione è meno importante per quanto riguarda l'impatto". Anche Palazzo Marino, in via precauzionale, ha invitato i cittadini della zona a tenere chiuse le finestre: "Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa, fatto insieme il punto alle ore 1,15 del 15 ottobre con Comune di Milano Ats, Arpa e Vigili del Fuoco si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell' incendio fino al suo spegnimento. In particolare nelle vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini. Arpa ha posizionato i rilevatori per qualità dell'aria".

"Questo incendio durera' ancora tanto, parliamo di giorni e non di ore". A riferirlo e' oggi Dante Pellicano, direttore regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia, in merito al rogo divampato ieri sera in un sito di stoccaggio di rifiuti in via Chiasserini, nel quartiere Quarto Oggiaro-Bovisasca di Milano. Interpellato dai giornalisti, riuniti a Palazzo Marino per la firma di un protocollo d'intesa tra il Comune di Milano e la direzione regionale Lombardia dei vigili del fuoco, Pellicano parla di "prodotti della combustione che circoleranno ancora per tanto tempo". Da qui la precauzione chiesta ai residenti di tenere le finestre chiuse, "finche' non determineremo, attraverso l'Arpa, i pericoli eventuali".

Pellicano spiega che solo alla Bovisasca sono al lavoro 12 squadre dei vigili, e l'attivita' di spegnimento e' intensa, perche' l' incendio a Milano e' di dimensioni rilevanti. Sul secondo incendio, scoppiato sempre ieri a Novate, "la situazione e' meno importante per quanto riguarda l'impatto, ma comunque ancora ci stiamo lavorando". Sul fronte delle responsabilita' il direttore regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia non si sbilancia. "Non parlerei di un'emergenza come la intendete voi, sono casi ancora sporadici, ma deve esserci grande attenzione da parte di tutti", afferma Pellicano, incalzato dai cronisti su eventuali collegamenti tra i due incendi e una mano criminale comune, si limita a ribadire: "Io mi fermo qui perche' devo svolgere il mio lavoro e devo fare quello".

LA PISTA DOLOSA - Per i devastanti incendi di Quarto Oggiaro e Novate si fa strada sempre più l'ipotesi del dolo e c'è già una pista precisa, illustrata da Emilio De Vita, dirigente del settore Ambiente e rifiuti della Città Metropolitana e confermata dall'assessore all'Ambiente della Lombardia, Raffaele Cattaneo. Tutto sarebbe iniziato giovedì scorso, quando si è svolto un sopralluogo della città metropolitana nei locali dell'I.p.b. Srl, a Quarto Oggiaro, per verificare lo stato dei locali dove venivano stoccati i rifiuti nell'impianto di via Dante Chiasserini 21. Alla società I.p.B. Srl era subentrata la I.p.b. Italia, come affittuaria dei locali. La nuova società - stando alla ricostruzione di De Vita - aveva chiesto il permesso all'autorità metropolitana per le volture nelle autorizzazioni e dunque per subentrare nel trattamento dei materiali. Tuttavia non l'aveva ricevuta per la mancanza di una fideiussione necessaria per coprire eventuali danni ambientali. Per questo motivo i tecnici, insieme alla polizia locale, avevano deciso il sopralluogo e lo avevano svolto giovedì: il deposito avrebbe dovuto essere vuoto, invece era già pieno di rifiuti, in particolare gomma piuma, stracci e plastica. Poi domenica sera il rogo. La concatenazione degli eventi non lascerebbe dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Analogamente dei controlli la settimana scorsa erano stati effettuati nella ditta di Novate, a nord di Milano.