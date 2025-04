Viavai rumoroso per la discarica prima dell’alba

"Quel via vai di mezzi, da e per la piattaforma ecologica di via Boschi, che in diverse giornate della settimana avviene già all’alba e disturba i residenti della zone limitrofe". Il consigliere comunale Giancarlo Broglia, portabandiera della lista Paullo Nuova, intende approfondire la questione e perciò ha presentato un’interrogazione, che verrà discussa giovedì in consiglio comunale. Broglia si è mosso dopo aver raccolto le segnalazioni dei cittadini, che si dicono disagiati dall’intenso flusso di mezzi e dalle attività in corso, già alle 6 del mattino, all’interno del centro di conferimento dei rifiuti. Il consigliere chiede "quali attività si svolgano nella piattaforma la mattina presto e quali misure il Comune intenda adottare per porre fine a queste attività rumorose, garantendo ai cittadini il diritto al riposo". Broglia intende inoltre chiedere l’autorizzazione ad effettuare, a breve, un’ispezione all’interno del sito.

Non solo. Dopo un’affollata assemblea il consigliere di Paullo Nuova ha sollevato dubbi rispetto all’introduzione di Ecuosacco, che scatterà il 13 maggio e le cui modalità non sarebbero state illustrate a sufficienza.A.Z.