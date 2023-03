Viale Sarca, tentano di strappargli l’orologio ma lui reagisce: preso a sassate

Polizia

Milano, 15 marzo 2023 - In tre l'hanno accerchiato nel pomeriggio in viale Sarca, alla periferia di Milano, e hanno cercato di strappargli l'orologio e la collanina. La vittima, un uomo di 29 anni non si è lasciato intimidire ma ha reagito riuscendo a far allontanare i tre uomini che, per tutta risposta, gli hanno scagliato contro dei sassi ferendolo in modo non grave.

La tentata rapina culminata con la sassaiola nei confronti della vittima è avvenuta oggi pomeriggio, intorno alle 16,45. Stando al racconto del malcapitato, i tre rapinatori erano di origine straniera, probabilmente nordafricana. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura di Milano e i soccorritori del 118 con l’ambulanza. Il 29enne è stato soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda.