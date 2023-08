Viabilità e sosta a Cassano d'Adda: cittadini all'attacco

Nuova viabilità alle porte di Groppello messa in discussione dai cittadini considerata inopportuna e non risolutiva alla mancanza parcheggi. Bocciato, inoltre, il metodo di pagamento del posteggio a strisce blu con la sola applicazione sul telefonino; in arrivo dal mese di settembre il tagliando del parcometro che affiancherà il pagamento con applicazione "sosta più". "Non c’è nessuna bocciatura - spiega l’assessore alla viabilità Deborah Bucca - la soluzione del pagamento con la sola applicazione sul telefonino è stata una scelta fatta considerando fosse quella più immediata da mettere in atto. Si sta ora vagliando l’ipotesi di affiancare al pagamento tecnologico anche un parcometro per l’emissione del ticket". Il malcontento sulla nuova viabilità approda sui social dove sono numerosi i commenti contrari alla decisione presa per il cambiamento su quella strada a due corsie, di cui una adibita a senso unico e l’altra trasformata a spazio per nuovi parcheggi. Non mancano i favorevoli che però avrebbero preferito un percorso a senso unico. "Il tragitto del senso unico è da considerarsi provvisorio - conclude l’assessore Bucca - tutto potrebbe cambiare una volta ridisegnato il tragitto dei mezzi pubblici in tutta la città e collegamenti con le frazioni". Sotto accusa anche il costo degli spazi, un minimo di un euro all’ora per un massimo di sette euro a giornata. La tariffa è però obbligatoria solo il sabato, domenica e giorni festivi dal mese di marzo a settembre. tivi. Stefano Dati