Viabilità e scuole, un autunno di cantieri targati Pnrr

La tanto attesa sperimentazione sulla viabilità legata alla rigenerazione di Via Veneto e piazza Garibaldi stenta a partire mentre preoccupano i disagi al traffico per i lavori in programma. Progetti approvati e assegnazione dei lavori prevista entro fine luglio, pena la perdita dei fondi pnrr, si annuncia un autunno con tanti cantieri in più zone della città per mettere mano al restyling generale cittadino. "Sui lavori di rigenerazione abbiamo un tabella di marcia da rispettare - così Mario Cerri assessore ai Lavori pubblici - i lavori dovranno essere affidati entro la fine di luglio mentre per il via ai cantieri c’è ancora tempo, comunque ci attiveremo per farli partire entro la fine dell’anno per seguire le tempistiche che obbligano a terminare il tutto entro il 2026. È un appuntamento che non possiamo perdere, un’occasione che pone le basi per invogliare ad investimenti commerciali e maggiore fruibilità di persone interessate alle bellezze storiche e paesaggistiche della città". Quattro i progetti di intervento strutturale finanziati dal pnrr pronti al via dei cantieri: piazza Garibaldi, passerella ciclo pedonale sopraelevata ai binari della ferrovia in stazione, tunnel pilastro ponte ferrovie sul tragitto ciclopedonale in via Rivolta ed interventi alla struttura della scuola dell’infanzia e materna. Si aggiungono poi altri cantieri per progetti da realizzare con fondi di Regione Lombardia: Rigenerazione via Veneto, lavori in via Leonardo Da Vinci dove sorgerà anche un nuovo parcheggio e costruzione di un chiosco all’interno del parco dei Pinguini in via Carlo d’Adda. "Cercheremo di ottimizzare le tempistiche riguardanti le fasi delle lavorazioni - spiega Deborah Bucca assessore all’Urbanistica - attraverso un crono programma che arrechi meno disagi possibili ai cittadini, non dimentichiamo che questo sacrificio è necessario per valorizzare l’identità degli spazi urbani da cui tutti potremo trarre beneficio, un vero laboratorio urbano del cambiamento attraverso la rigenerazione ambientale, sociale ed economica".

Sul piatto 5.450.000 euro tra fondi del Pnrr e Regione Lombardia per realizzare tutti i progetti presentati ed approvati, un cifra considerevole che porta ad aspettative di cambiamenti strutturali importanti, cambiamenti che in città non tutti approvano e sono in tanti, poi, a temere i disagi da sopportare.

Stefano Dati