Via Veneto a 30 km l’ora? No, grazie

La maggioranza tiene sulla questione sicurezza stradale e respinge la riduzione del limite in via Veneto, ma traballa sulla commissione di controllo sul centro sportivo. Giovedì sera, i consiglieri di maggioranza hanno fatto passare l’emendamento presentato dall’opposizione sul regolamento per la modalità di composizione della commissione di controllo per il centro sportivo Giacinto Facchetti e quella sul TeCa. Il regolamento da approvare prevedeva la nomina dei tre membri, per ogni commissione, nominati a discrezione del sindaco su indicazione dei gruppi consiliari. L’opposizione puntava invece alla presenza di almeno un esponente della minoranza. "L’amministrazione precedente di centrosinistra – dice il sindaco Fabio Colombo (nella foto) – per la scelta dei componenti della commissione di controllo per l’isola Borromeo, ha concesso all’ex sindaco Roberto Maviglia totale discrezionalità di scelta. Francamente non mi spiego questo emendamento". La maggioranza dunque si spacca, dei dieci voti della maggioranza quattro sono stati i contrari all’emendamento e sei gli astenuti che hanno così consentito con 5 voti l’approvazione di quanto emendato dall’opposizione. Il comportamento dei consiglieri apre a interrogativi sulla reale compattezza della maggioranza, tuttavia il sindaco Fabio Colombo minimizza: "Non c’è stata alcuna sfiducia, abbiamo lasciato libertà di scelta a ogni consigliere. Questo a dimostrazione che al nostro interno abbiano un alto livello di democrazia". Bocciata invece la mozione presentata dalla minoranza con cui si chiedeva il limite di velocità a 30kmh lungo via Veneto, teatro di numerosi incidenti. Per la maggioranza la velocità è già sotto controllo e le cause degli incidenti sono da attribuire ad altro. Stefano Dati