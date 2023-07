Via Serlio, stop al clochard molesto "Algerino irregolare, sarà espulso"

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma

MILANO

Con sé aveva un coltello. Non una novità per la polizia: già qualche giorno fa, nel corso di un controllo, lo avevano denunciato per il porto abusivo di un’arma da taglio. Ieri mattina è successo ancora: l’uomo è stato fermato in corso Lodi, controllato e indagato a piede libero per lo stesso motivo. Non è finita. Considerati i precedenti e la sua condizione di irregolare, gli agenti del commissariato Mecenate lo hanno portato all’ufficio Immigrazione della Questura per le valutazioni del caso: al termine degli accertamenti, il ventisettenne algerino (almeno questa è l’identità che si è sempre attribuito in Italia) è stato trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, in vista dell’espulsione.

Si è chiusa così la parentesi milanese dell’uomo la cui presenza costante e molesta nei giardini di via Serlio era stata raccontata dal “Giorno’’ di ieri. Poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo, c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine per risolvere una situazione che per i residenti di via Serlio e delle strade limitrofe era diventata preoccupante. Un abitante del quartiere ha raccontato di aver salvato una 20enne svizzera dalle attenzioni del clochard molesto non più tardi di una settimana fa, assicurandosi che la giovane si mettesse in salvo sul marciapiede opposto in cui aveva incrociato il senzatetto. Non solo. Una residente ha ammesso di cambiare sempre strada ogni volta che incrociava l’uomo: "Ho paura".

L’esponente di FdI Pietro Celestino, che presto entrerà in Consiglio comunale al posto di Chiara Valcepina, ha sollevato il caso: "Finalmente si vede un cambio di passo nella gestione dell’ordine pubblico. Sapere che questo personaggio è già nel Cpr di Gradisca, per una volta, ci fa sentire più al sicuro. Dobbiamo dare sempre più attenzione ai nostri quartieri e dare voce ai cittadini, questa è la strada per ’’difendere’’ Milano".