Via Orsini, non pagano la merce in un negozio: fermati, aggrediscono poliziotti e danneggiano l’auto di servizio

Milano, 23 agosto 2023 – Non pagano la merce in un negozio, vengono fermati e all'arrivo della Volante aggrediscono gli agenti e danneggiano l'auto di servizio.

E' successo martedì pomeriggio, poco prima delle 16, al Bricocenter di via Orsini, in zona Bande Nere, a Milano. La donna, una 36enne spagnola con precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe ingiuriato e sputato contro i poliziotti, poi si sarebbe buttata a terra, ferendosi in volto e trascinando con sé anche uno degli agenti intervenuti.

Nel frattempo il complice, un 25enne marocchino, avrebbe colpito con calci e testate il montante dell'auto di servizio, danneggiandola.

I due, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati quindi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La 36enne, perquisita e trovata in possesso di una pinza, di due telefoni cellulari e di un Rolex modello Day-Date, è anche indagata per ricettazione.