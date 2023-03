Via Montegani Sgarbi contesta lo stop al pavè

Ci risiamo. Dopo la possibile demolizione dello stadio di San Siro, il nuovo allestimento della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco e il progetto di passerella tra i due Arengari per raddoppiare gli spazi del Museo del Novecento, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi contesta la rimozione del pavè da via Montegani, strada al centro del quartiere Stadera nella periferia sud della città. "Sulla rimozione dei masselli storici del 1926 di via Montegani – afferma Sgarbi – aspetto di vedere la documentazione che non ho ancora visto. Ma sicuramente sarà una cosa sbagliata come il 90% delle cose fatte per rinnovare. Mandatemi il video e la documentazione e poi cerco di intervenire".

Parole che il sottosegretario ha pronunciato ieri a Roma, nel Transatlantico di Montecitorio, rispondendo ad alcune domande sulla tutela del patrimonio storico e monumentale a Milano, dove 9 mila metri quadrati di masselli risalenti al 1926 sono stati rimossi per essere sostituiti dall’asfalto, suscitando le proteste e le manifestazioni di residenti e commercianti.

M.Min.