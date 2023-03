Via Montegani, residenti contro la rimozione del pavè: petizione e flashmob

Pavè a Milano

Non intendono rinunciare alla storica pavimentazione in pavè di Milano, che presto potrebbe saltare in via Montegani ad angolo con via Palmieri. Per questo un gruppo di cittadini e commercianti della zona hanno organizzato un flashmob con animazione, oggi pomeriggio dalle 18 alle 20,30.

La mobilitazione con chiamata a raccolta dei residenti della zona sui social, dove i promotori puntano il dito contro il Comune, “reo” di voler rimuovere il pavè da via Montegani per sostituirlo con 9.000 metri quadrati di asfalto.

Al riguardo i promotori della battaglia pro pavè ricordano che questo tipo di pavimentazione urbana offre una serie di vantaggi: "È resistente, ecologico, bello e andrebbe sistemato come si è sempre fatto dal 1926. La sua rimozione è dannosa ed è una scelta priva di motivazioni valide. Inoltre è anche economico come dimostra la manutenzione straordinaria fatta solamente ogni 25-35 anni. Nel caso di via Montegani addirittura dopo oltre 40 anni. L’asfalto – concludono i promotori in un post sui social – inquina e creerebbe un’isola di calore".

Ma non è tutto. I promotori hanno anche organizzato su change.org la petizion Salviamolestradelastricate