Via Matteotti, i lavori dureranno tre mesi

di Davide Falco

È stato definito il cronoprogramma degli interventi di via Matteotti e piazza della Chiesa. L’inizio dei lavori era previsto a metà giugno, ma sono stati definiti ora con l’impresa appaltatrice i tempi per l’avvio del cantiere per la riqualificazione dell’asse stradale di via Matteotti e piazza della Chiesa, finanziato con i fondi provenienti dal Pnrr. L’obiettivo del Comune di Novate, condiviso con l’appaltatore, è quello di ridurre il più possibile i disagi generati alla viabilità dal cantiere la cui durata è stata ridotta da cinque a tre mesi grazie a una razionalizzazione dell’intervento, alla luce delle tempistiche per la fornitura della pietra per la realizzazione dei cordoli, che sarà consegnata nei primi giorni di settembre, e quella per i pezzi speciali che arriverà ala fine di settembre.

"Quello per la riqualificazione di via Matteotti e piazza della Chiesa è un appalto ampio che comprende anche interventi di varia caratura su alcune strade, un dettaglio che ha permesso la stesura di un cronoprogramma che vedrà l’avvio delle attività il 18 luglio con le operazioni di asfaltatura di via Stelvio, via Brodolini, via Latini, via Cavour e del parcheggio di via Rimembranze che saranno completate il 6 agosto. I lavori su via Matteotti inizieranno il 21 agosto con le operazioni di demolizione. Contestualmente, a partire dal 4 settembre inizieranno i lavori per la riqualificazione di via Monte Grappa e di via Balossa", spiega l’amministrazione comunale. I lavori che restituiranno via Matteotti e piazza della Chiesa completamente riqualificate termineranno il 2 dicembre, momento a seguito del quale la strada tornerà pienamente fruibile.

"Sono felice di poter comunicare ufficialmente l’inizio dei tanto attesi lavori di via Matteotti. Quello per la sua riqualificazione è un appalto molto più esteso che prevede interventi di manutenzione e di riqualificazione anche di molte altre vie, interventi complessi sia sul piano operativo che su quello organizzativo per le molte scadenze imposte dalla complicata procedura del Pnrr", conclude la sindaca Daniela Maldini.