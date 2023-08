Via libera al chiosco al parco dei Pinguini

Semaforo verde dell’esecutivo politico alla costruzione del tanto atteso chiosco bar al parco dei Pinguini. La decisione annunciata con una delibera di Giunta, l’apertura del cantiere è attesa nei prossimi mesi entro la fine dell’anno. "Il progetto figura tra gli obiettivi dell’Amministrazione che mira a implementare i servizi all’utenza all’interno dell’area pubblica". A sostenerlo è Mario Cerri assessore all’Ambiente che aggiunge: "La situazione critica del bilancio comunale avuta in eredità dall’Amministrazione precedente non ci aiuta nelle decisioni da prendere come vorremmo per il bene della città. Tuttavia, step by step cerchiamo di realizzare quanto annunciato nel programma elettorale. Il chiosco nel parco pubblico di viale Carlo d’Adda, quello più frequentato in città, sarà un punto di riferimento importante nell’area a pochi passi dalla scuola Guarnazzola". Tra i parchi comunali più frequentati, quello in viale Carlo d’Adda si conferma sempre un importante punto di aggregazione della città per giovani e famiglie. Ai giochi per bambini e al campo da basket, che ha una nuova pavimentazione, si aggiunge ora un chiosco punto ristoro fisso. La realizzazione dell’opera pubblica avrà un costo di 130mila euro di cui 80mila concessi dalla Regione Lombardia e i rimanenti 50mila messi a disposizione dal Comune, frutto di oneri derivanti da concessioni edilizie. Per la gestione si procederà in seguito alla pubblicazione del bando. "Ci sono già diverse persone interessate a gestire il futuro chiosco - conclude l’assessore -, ma sarà una gara pubblica aperta a tutti a decidere chi sarà".

Stefano Dati