Via!, la rivista in regalo con il Giorno: focus sul limite di 30 km/h

La copertina del primo numero del 2023 di Via!, in regalo domani con Il Giorno, è dedicata ad una scelta che il Comune di Milano ha ventilato (e forse già definitivamente scartato), di imporre il limite dei 30 km/h lungo le strade della città. Scelta che giudichiamo poco logica ed in più inutile, ma in alcuni casi addirittura dannosa. Infatti, mentre una velocità del genere è già tenuta in maniera del tutto naturale (e senza bisogno di divieti) nelle vie strette, specialmente in quelle del centro cittadino, sui grandi viali di spostamento e comunque sulle vie di determinate dimensioni, avrebbe solamente un risultato: quello di obbligare continuamente a salire e scendere di velocità, se non addirittura a ricorrere all’uso ripetuto del cambio.

Aumentando, quindi, e di parecchio, il livello di inquinamento a causa dell’ovvia difficoltà nel procedere ad una velocità così bassa senza scalare, specialmente per la maggioranza delle auto i cui motori non erogano grandi valori di coppia. Tutto questo provocherebbe un andamento a singhiozzo, scalando marce, accelerando e frenando di continuo. Con buona pace per le emissioni che, come tutti (o quasi tutti... ) sanno, nel momento dell’accelerazione raggiungono i massimi livelli. tanto per dare un senso pratico alla nostra presa di posizione, gli inviati di via! hanno fatto una piccola inchiesta sul campo. Procedendo a 30 all’ora proprio su alcune arterie della città (come viale Monza, il controviale di viale Palmanova ed altre) dove già vige questo limite. Il risultato? Proprio da ridere! E lo leggerete su via!.

Questa piccola inchiesta sulla viabilità milanese è pure integrata da un altro servizio. Quello che riguarda un tratto di strada del centro di Milano che, per poche decine di metri, diventa corsia preferenziale. I cartelli ci sono, ma ci sono pure quasi sempre furgoni che li coprono alla vista. Insomma, alla fine una vera trappola... per multe. Ma se da una parte si fanno danni alla viabilità, dall’altra arrivano dei benefici. Infatti, della Milano Serravalle-Milano Tangenziali, presentiamo tre grandi progetti di svincoli che saranno realizzati a breve e che snelliranno enormemente il traffico, specialmente nei momenti delle gare olimpiche dove si prevedono grandi afflussi di pubblico e di veicoli.

Tra gli argomenti “seri” del nostro magazine troviamo un servizio di una giovane legale milanese, Cristina Crupi, molto esperta nella gestione giuridica delle aziende start-up, con particolare riferimento alla difficile materia dell’innovazione. E poi due servizi di grande immagine. La XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la prima gara automobilistica del mondo nata nel 1906, manifestazione che gli inviati di via! hanno seguito dall’Autodromo di Monza sino alle montagne dell’Appennino Ligure.

Un percorso particolarmente impegnativo, lungo oltre 900 km, che ha messo veramente a dura prova le veterane dei decenni passati. Ma che ha anche messo in luce la qualità dei progetti e delle realizzazioni delle auto (specie italiane) di quei tempi, che ancora oggi sanno dire la loro su percorsi così difficili. Quindi alcune pagine sulla visita alla Collezione Panini. Una rassegna di gioielli storici, specialmente Maserati, creata da Umberto Panini, il re delle figurine, e che può essere anche visitata dal pubblico. Per finire vari servizi e novità sul mondo delle auto e delle moto, ma anche il long test di una delle ultime utilitarie in listino, la Toyota Aygo-X ed un’interessante intervista al vicepresidente di ACI Milano che ricopre anche la carica di presidente di EICMA. E, come sempre, buona lettura!