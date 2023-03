Via il cellulare con il trucco del foglietto

In giro per una delle strade più frequentate della città a caccia di prede da derubare. Poi il blitz con il trucco del foglietto per chiedere l’elemosina: qualche parola per distrarre il malcapitato di turno e il pezzo di carta che si posa sul cellulare. Lunedì pomeriggio è finita nel mirino una ventenne italiana, seduta con un’amica ai tavolini del fast food Five Guys di corso Buenos Aires. In azione due giovani romene residenti nel campo nomadi di Cascina Gobba: la più giovane, diciassettenne, è entrata e ha rubato lo smartphone, ottenendo come se non bastasse pure un euro dall’ignara vittima. La complice ventenne era fuori a fare da palo, ma non si è accorta che gli agenti del commissariato Città Studi ne stavano monitorando i movimenti. Appena la minorenne è uscita, i poliziotti coordinati dalla dirigente Maria Lomartire l’hanno fermata: con sé aveva il telefono, che è stato restituito alla legittima proprietaria. La diciassettenne è stata indagata a piede libero, mentre la ventenne, già arrestata il 12 novembre scorso per un furto identico in via Spallanzani, è finita in manette.