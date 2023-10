Via il bastone, ci pensa Brando: "Il nostro rapporto è speciale"

"Io, Brando e il nostro rapporto speciale". Mentre ancora non si è sopita l’eco della Giornata nazionale dei cani-guida, che si è celebrata il 16 ottobre, Tommaso Di Pilato (nella foto), 58enne non vedente di San Giuliano, un passato da paratleta e campione di sci nautico, racconta così il suo legame con Brando, un labrador nero di 11 anni che, appositamente addestrato, lo accompagna dal 2012. Il sangiulianese ha ricevuto l’animale in dono dai Lions di Limbiate e da allora i due sono diventati inseparabili. "Da quel momento mi sono affidato a lui, mentre in precedenza usavo il bastone. In un certo senso, mi ha cambiato la vita - racconta Di Pilato -. Brando è come un figlio, abbiamo un rapporto esclusivo. Tuttavia, gestire un animale è impegnativo, perciò Teresa, la mia compagna, mi dà una mano. Per lo stesso motivo i non vedenti che vivono da soli, e non possono contare sull’aiuto dei familiari, faticano ad avere un cane-guida".

A Milano la giornata nazionale dedicata a questi animali è stata celebrata con un corteo in corso Monforte. In quell’occasione si è messo in luce come talvolta ci si scontri ancora con divieti immotivati, che impediscono alle bestiole di salire sui taxi, o entrare nei locali pubblici. "Una volta ho avuto una discussione col responsabile di un supermercato, che non voleva consentire a Brando di entrare - ricorda l’ex campione -. Avevo persino chiamato i carabinieri. Poi ci siamo chiariti e da allora, via libera. I cani-guida svolgono una funzione preziosa, è importante che abbiano libero accesso sui mezzi pubblici e negli esercizi commerciali. È una questione di civiltà. Non guasterebbe qualche contributo in più per il mantenimento di questi animali in termini di cibo e spese veterinarie". Nonostante leggi e campagne di sensibilizzazione, sono ancora diverse le situazioni da sanare per consentire ai non vedenti una maggiore sicurezza e qualità di vita. Tra le potenziali insidie ci sono "marciapiedi stretti e auto che non rispettano i limiti di velocità sulle strade - dice l’ex campione -. Anche i monopattini elettrici sui marciapiedi, e il cui sopraggiungere non si percepisce perché sono silenziosissimi, rappresentano un potenziale pericolo per persone come me".