Via Gola, aggredita e ferita al volto da due ragazze per rapinarla del cellulare

Milano, 2 luglio 2023 – Metropoli pericolosa e microcriminalità.

Una donna marocchina di 42 anni è stata ferita con un'arma da taglio al volto, fortunatamente non in modo grave, stamani in via Gola, a Milano, da due ragazze che volevano prenderle il telefono cellulare.

L'episodio è accaduto poco prima delle 7. La donna è stata avvicinata dalle due che pretendevano il suo telefono; alla sua reazione è stata colpita sotto l'orecchio dalle ragazze che sono fuggite. La vittima è stata trasportata all'ospedale Policlinico. Sul caso indagano gli agenti della Questura

Due egiziani, di 19 e 20 anni, invece sono stai arrestati per aver rapinato un uomo di 26 del cellulare in via de Tocqueville, zona tra le più note della movida milanese. L'episodio è accaduto poco prima delle tre della notte scorsa.

La vittima, che non ha avuto conseguenze, è stata strattonata e spintonata dai due che gli hanno preso il telefono. Gli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia, grazie alla geolocalizzazione dell'apparecchio, sono riusciti a trovare i due rapinatori e li hanno arrestati.