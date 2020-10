Milano, 18 ottobre 2020 - Ancora tensione in via Corelli. Un principio di incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) dove, al momento, si trovano una trentina di stranieri per la maggior parte tunisini. In base ai primi accertamenti, uno degli extracomunitari verso le 15 ha appiccato le fiamme a un materasso: il fumo ha invaso l'unico settore abitato della struttura e tutti sono stati fatti uscire in cortile per motivi di sicurezza.

Si stanno valutando i danni, che pare siano modesti. Nessuno risulta ustionato o intossicato. Il Cpr era stato riaperto il 28 settembre: può ospitare circa 120 persone. Lo scorso 12 ottobre era stata messa in atto una protesta durante la quale sono rimasti feriti o intossicati quattro stranieri, in maniera non grave, due dei quali portati all'ospedale Fatebenefratelli. Durante l'agitazione, con uso di estintori diretti verso le forze dell'ordine, diversi settori sono stati seriamente danneggiati.