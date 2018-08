Milano, 24 agosto 2018 - Avvallamenti e mattoncini «ballerini»: così si presenta via Conte Rosso, a distanza di soli 3 anni dal rifacimento della pavimentazione. Per il rilancio della via, una delle più antiche di Lambrate, era stato scelto di adoperare masselli in cemento rossi e grigi. L’inaugurazione risale al 15 marzo del 2015. Ma di fronte ai segni di cedimenti precoci i commercianti pensano che la soluzione sia stata esteticamente azzeccata ma, per così dire, poco funzionale. «Ritengo che la scelta di usare i mattoncini sia “carina” ma poco lungimirante: la via è percorsa non solo da pedoni e biciclette ma anche da macchine e mezzi pesanti. La disposizione a T dei masselli in curva sarebbe stata più pertinente», è il ragionamento di Vladimiro Esposti.

«I primi segni di cedimento sono comparsi già dopo i primi sei mesi. Non serve un rattoppo superficiale ma un intervento per creare un fondo stabile», aggiunge Maurizio Leone della gelateria Crema e Cioccolato che sorge proprio di fronte a uno dei due tratti più ammalorati, quello all’incrocio con via delle Rimembranze di Lambrate; l’altro è all’intersezione con via Ventura. Domenico Anastasio, titolare di “Eta Beta tele ripara” spiega che la pazienza è giunta al limite: «Commercianti e residenti hanno dovuto tollerare quasi due anni di lavori per il rifacimento della fognatura. La strada è rimasta chiusa, non c’era più passaggio e molti esercenti hanno chiuso». Il Comune di Milano, con Metropolitana Milanese, è consapevole del problema tanto da aver distribuito nelle scorse settimane un volantino dove si annunciava che dal 20 agosto i due incroci disastrati in via Conte Rosso sarebbero stati interessati da interventi. Cosa è successo? Il ritardo è della ditta di Salerno incaricata dei lavori. Che però «partiranno lunedì 27 agosto e riguarderanno la sistemazione dei masselli lungo due tratti da 50 metri» (all’intersezione con via Rimembranze di Lambrate e via Ventura), assicura Mm. Il cantiere comporterà qualche modifica alla viabilità ma durerà meno di 10 giorni. Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia al Pirellone, accusa l’amministrazione di «procedere con lavori mal fatti, che inevitabilmente vanno poi rattoppati». Mm assicura che «nonostante siano scaduti i termini la ditta di Salerno che ha realizzato i lavori sistemerà i masselli a costo zero».