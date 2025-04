Via Casati, scontro sul senso unico

Non si placano le proteste di commercianti e residenti contro la decisione dell’amministrazione comunale di istituire il senso unico in via Casati, nella frazione Passirana di Rho. Dopo la raccolta di firme per dire no al Piano generale del traffico urbano, nei giorni scorsi alcuni residenti hanno scoperto che già nel 2024 il Comune di Rho aveva "chiesto all’Agenzia del trasporto pubblico locale di modificare le linee degli autobus del trasporto pubblico adattandole al senso unico in via Casati". Insomma avevano deciso senza consultare la frazione. "Passirana è stata tradita, tutto era stato deciso". Ro.Ramp.