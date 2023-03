Via Boscovich, cade il cestello di un montacarichi: ferito operaio

ambulanza

Milano, 17 marzo 2023 – Tragedia sfiorata stamani in via Ruggero Boscovich, nei pressi della stazione Centrale di Milano, dove un operaio è rimasto ferito a causa della caduta del cestello di un montacarichi.

L’uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, agenti della Polizia di Stato e personale dell'Ats per ricostruire l’esatta dinamica e i motivi dell’infortunio. Resta da capire perché il cestello abbia ceduto colpendo l’operaio