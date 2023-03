Via al restyling: le panchine diventano rosa

Recuperate, risistemate e riverniciate di rosa, come il "KmRosa" che sarà illuminato dalle luci a led tra i parchi pubblici del centro storico di Bresso: invece di mandarle in discarica, tre vecchie panchine di ferro dell’area verde di via Milano hanno avuto una nuova vita con un "colorato restyling". Da pochi giorni, l’Ufficio tecnico municipale di via Lurani le ha fatte ritinteggiare e le ha collocate lungo il tratto più occidentale, appunto in via Milano, della nuova pista di un chilometro per la corsa e per la passeggiata, dedicata alle donne, che sarà inaugurata domani pomeriggio, dalle 15. Intanto, sedendosi sulle panche rose, si può ammirare l’intero parco comunale, con l’area Outdoor, realizzata lo scorso autunno, vale a dire il playground recintato con il campo da basket e la zona fitness con gli attrezzi; allungando lo sguardo, in fondo, si stagliano le sagome dei capannoni dell’Area "Iso Rivolta": "Grazie all’architetto Fortunato Businaro, responsabile dell’Ufficio Tecnico, queste tre panchine sono state rigenerate - spiega il vicesindaco bressese, con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Cristofoli -. Le gambe delle panchine sono state tagliate, mentre le sedute e le spalliere sono state riqualificate e ricolorate di rosa". Quindi, in questo settore del tracciato per il running e per le camminate, i residenti potranno trovare delle sedute dove fermarsi e rilassarsi. Il "KmRosa" unirà il "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto, l’Area "Iso Rivolta" di piazzale della Costituzione e la zona "Sport&Fitness" di via Milano, con l’intero percorso illuminato da lampioncini a luci rosa. G.N.