Via al restyling delle piazze da 200mila euro

Cambiano volto le piazze urbane di Bollate. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per abbellire e mettere in sicurezza la piazza della Chiesa e la piazza San Martino (da sx Alberto Grassi, don Maurizio e Francesco Vassallo). Un progetto da circa 200mila euro voluto dall’amministrazione comunale. "Si tratta di un intervento necessario per sistemare una zona della nostra città che necessitava di essere rimessa a nuovo. Riteniamo che i lavori realizzati, insieme agli interventi messi in atto dalla parrocchia, renderanno più piacevole la permanenza davanti alla chiesa ai cittadini", dichiarano il sindaco Francesco Vassallo e l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Grassi, che hanno voluto essere presenti all’avvio del cantiere. In piazza San Martino verrà rifatta la pavimentazione in porfido e sarà sostituita con una più resistente e duratura, sarà rifatto l’impianto di illuminazione con la sostituzione dei vecchi pali della luce in cemento e l’installazione di 5 nuovi lampioni; il parcheggio verrà mantenuto con la disposizione attuale degli stalli. Per quanto riguarda piazza della Chiesa è previsto il rifacimento del porfido alzando il livello della piazza fino ai marciapiedi laterali, mentre il parcheggio sarà eliminato per rendere la piazza un luogo di socialità riservato ai pedoni. Oltre a questi lavori finanziati dal Comune, la parrocchia san Maurizio sta proseguendo, a sue spese, gli interventi di rifacimento della facciata della chiesa. Tutto questo renderà questa importante zona più bella e fruibile. Ma ci sono altre due piazze che nei prossimi mesi subiranno un maquillage da 400mila euro: piazza Martiri della Libertà e piazza san Francesco. Ro.Ramp.