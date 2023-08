Vetrina virtuale per la salute a Senago: "Io mi curo a Senago"

“Io mi curo a Senago” è il nome dato l’iniziativa realizzata dal Comune all’interno del progetto “Senago in salute”, una vetrina virtuale di professionisti della salute e commercianti di prodotti sanitari che operano in città pubblicata sul sito istituzionale. Obiettivo: "Fornire ai cittadini informazioni e strumenti per migliorare il proprio livello di benessere e salute, oltre a promuovere le attività commerciali e professionali di ambito sanitario del territorio" spiega l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Magda Beretta. Sulla home page del sito comunale è possibile consultare l’elenco dei medici e dei professionisti di Senago, cliccando su ciascuno si apre una scheda descrittiva che offre tutte le informazioni necessarie per verificare le specializzazioni di ciascuno e avere a portata di clic orari e contatti. Dallo studio di psicoterapia al centro audio protesico o fisioterapico, dal nutrizionista a poliambulatori e farmacie non manca nulla. Mon.Gue.