Verso le Amministrative La Lega corre da sola con l’ex assessore Dania Perego

di Laura Lana

Mentre il centrodestra potrebbe spaccarsi addirittura in tre, il centrosinistra sta per siglare l’accordo con un campo largo che porta la candidatura di Stefano Zanelli. Al momento la coalizione è la stessa di Cinisello e va dal Pd a SI, passando per M5Stelle, CDS e Cologno Libera (la civica di Zanelli che due anni fa corse sola e dell’ex sindaco Antonio Velluto). La quadra sarebbe stata trovata ieri sera, dopo mesi di tavoli, toto nomi e ripensamenti. L’ex maggioranza è, invece, più scissa che mai. Procede per la sua strada l’ex primo cittadino Angelo Rocchi, che già a novembre aveva annunciato la terza corsa elettorale, dopo essere caduto rovinosamente a un anno dal secondo mandato: senza Lega, ma con la civica Avanti con Rocchi e Forza Italia. Il partito di Salvini sarebbe anche disposto ad andare solo con l’ex assessore e attuale vicesegretaria Dania Perego: una coalizione inedita con due o tre civiche in appoggio, che sarebbero già pronte. Resta il punto di domanda proprio su chi avrebbe dovuto esercitare la golden share, vale a dire Fratelli d’Italia. Che potrebbe cambiare gli scenari del centrodestra, andando da solo con l’ex assessore Giuseppe Di Bari, da poco approdato nel partito, e la sua vecchia civica Cologno nel Cuore oppure appoggiare Rocchi (difficile gli esponenti locali scelgano Perego, dopo le "liti" di fine mandato). L’ex sindaco porta a casa i fuoriusciti eccellenti del Movimento 5Stelle: Monica Motta, già candidata sindaco e capogruppo grillina ("Dopo quello che abbiamo visto l’unica soluzione è appoggiare una lista civica, considerato che i partiti sono tutti uguali e sono la rovina del Paese") e Andrea Ipsaro ("Scelgo una civica con un sindaco che ha cambiato Cologno veramente con un secondo mandato interrotto dai soliti giochi politici dei partiti").