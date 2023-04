Verso il derby d’Europa Il Pd difende San Siro: "Milan e Inter al vertice Stop al nuovo stadio"

di Massimiliano Mingoia

Il derby d’Europa riaccende la polemica sul futuro dello stadio di San Siro e sul progetto rossonero di un nuovo impianto nell’area dell’ippodromo La Maura. Sì, perché il traguardo raggiunto un po’ a sorpresa da Milan e Inter – tra le prime quattro squadre della Champions League con una delle due sicuramente in finale del massimo trofeo calcistico continentale – fa pensare che il calcio italiano, in fondo, non è messo così male rispetto agli altri grandi club europei e che anche senza un nuovo stadio che assicuri maggiori introiti i club rossonero e nerazzurro hanno qualche possibilità concreta di vincere la Champions nel 2023.

Una riflessione da cui parte il post su Facebook del consigliere comunale del Pd e presidente della commissioni Olimpiadi 2026 Alessandro Giungi per affondare il colpo contro l’obiettivo di Milan e Inter di demolire il “Giuseppe Meazza’’ e realizzare un nuovo impianto: "Nel 2019 per giustificare l’operazione immobiliare di demolizione di San Siro e costruzione di un nuovo stadio (oltre a centro commerciale più grande d’Europa e torri di edilizia privata) dissero che era necessario per vincere di nuovo il campionato. Ma nel 2021 lo scudetto lo ha vinto l’Inter e l’anno dopo il Milan. Giocando a San Siro. Allora hanno detto che senza il nuovo stadio non si sarebbe mai potuto competere in Europa. Ma Milan e Inter sono in semifinale di Champions anche grazie alla spinta dei 77 mila di San Siro".

Non solo. Giungi fornisce qualche numero sullo stato di salute della Scala del calcio, almeno sul fronte del numero di spettatori per le partite dei due club: "Nel frattempo Milan e Inter questo anno hanno battuto tutti i record di presenze e di incasso e i due derby di coppa (il 10 e il 16 maggio, ndr) si annunciano come sicuri incassi da 10 milioni di euro l’uno. Eh sì... il problema è San Siro... (che, tra l’altro, con 130 mila ingressi all’anno al Museo di Milan e Inter, è il terzo monumento più visitato di Milano)".

Il consigliere comunale della lista Sala Enrico Fedrighini, intanto, annuncia che il Coordinamento per la tutela del verde Milano Parco Ovest domani alle 16 tornerà a manifestare contro il progetto del Milan di un nuovo stadio nell’area della Maura in via Lampugnano 96. Nel volantino che pubblicizza la manifestazione si legge "Giù le mani dal verde, stop al consumo di suolo!" e si spiega che l’incontro è stato organizzato simbolicamente durante la Giornata internazionale della Terra "per informare i cittadini sul progetto-stadio nel verde ippico della Maura".

Il “Meazza’’, in ogni caso, resterà sicuramente in piedi almeno fino al 6 febbraio 2026, quando lo stadio milanese ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A proposito di Giochi, ieri il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach ha concluso il suo viaggio nel capoluogo lombardo promuovendo la scelta del Comitato organizzatore di ospitare le gare di pattinaggio di velocità nel nuovo impianto della Fiera di Rho ("non vediamo l’ora che sia realizzato questo progetto qui a Milano") mostrandosi fiducioso sulla realizzazione degli altri impianti milanesi per i Giochi, dal Villaggio al Palaitalia: "Non vedo l’ora di avere un incontro con la premier Giorgia Meloni, sostenitrice della Olimpiadi".