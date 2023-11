Veronica Ferraro, l’influencer derubata dai ladri che la spiavano su Instagram: “È fuori a mangiare, colpiamo”

Milano – Sera del 20 aprile 2023, siamo in zona Washington. Due ragazzi in macchina guardano il cellulare e commentano: “È andata a mangiare”. Le indagini scopriranno che in quei minuti i ladri d’appartamento stavano monitorando il profilo Instagram di Veronica Ferraro, fashion blogger da 1,4 milioni di follower e amica dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, per avere la certezza che fosse uscita di casa per un evento della Design Week. Il giorno dopo, la donna denuncia che qualcuno è entrato in sua assenza da una porta-finestra e si è portato via due anelli marca Saint Laurent, tre collane d’oro, un anello in oro con diamante e bigiotteria varia per un valore complessivo di circa 1.000 euro.

Veronica Ferraro con Chiara Ferragni

A sette mesi dal raid in appartamento, l’ultimo degli otto ricostruiti dalle indagini, gli agenti del commissariato Centro hanno chiuso il cerchio, arrestando due serbi di 21 e 26 anni e un italiano di 22, mentre a un 20enne croato è stato notificato il divieto di dimora a Milano e a un 43enne cinese, presunto basista di uno dei blitz, l’obbligo di firma.

Le misure emesse dal gip Patrizia Nobile su richiesta del pm Francesca Crupi sono state eseguite nel campo nomadi di Castellazzo de Stampi, una frazione di Corbetta, in una villetta di Bollate, in un appartamento di via Console Marcello e nel campo nomadi di via Monte Bisbino, con il coinvolgimento di una trentina di poliziotti di piazza San Sepolcro coadiuvati dai colleghi di Quarto Oggiaro e del Reparto mobile e dai carabinieri di Corbetta.

Le indagini sono scattate il 22 ottobre 2022, quando il proprietario di un appartamento di via Rovello, a due passi da piazza Cordusio, ha riferito alla polizia che qualcuno aveva aperto la cassaforte – scovando le chiavi in un paio di calzini nascosti nella cabina armadio – e aveva rubato tremila euro in contanti, un orologio Cartier da 9mila euro e altri gioielli per un valore stimato di circa 90mila euro.

Analizzando le immagini delle telecamere, gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi: uno, poi identificato per il ventiseienne D.S., è arrivato al primo piano scalando le grate di sicurezza di una finestra al piano terra; l’altro l’ha atteso in strada e l’ha poi accompagnato alla macchina, una Bmw serie 4 coupè parcheggiata in Foro Buonaparte. Individuata la macchina del "palo", gli agenti hanno iniziato a monitorare i movimenti della gang, di cui facevano parte anche altre persone.

Nel frattempo, il 15 novembre, la banda è tornata in azione, ancora in via Rovello, ma in quell’occasione i ladri se ne sono andati a mani vuote dopo aver rovistato in tutti i mobili. Tra il 2 e il 4 dicembre, altra incursione, stavolta in via Mameli, con un consistente bottino di 200mila euro tra cronografi, bracciali, diamanti e occhiali di marca. La notte di San Silvestro, il gruppo ha colpito in via Arena, in zona Sempione, mentre il 17 febbraio 2023 è toccato a un inquilino di via Pagliano, in Fiera. Il 26 marzo, poi, è andato in scena il raid a vuoto di via Mac Mahon, su imbeccata di un cinese che aveva assicurato ai complici che il titolare di un bar teneva lì 10mila euro.