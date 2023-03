"Vergognatevi di esistere" cartelli contro i vandali

"Ma a casa vostra fate così? Vergognatevi di esistere". E ancora, "attenzione vi stiamo curando, non scherziamo". È questo il tenore dei cartelli appesi nelle scorse ore nel parco pubblico di Cassina Nuova a Bollate. Scritti a mano da un autore sconosciuto ma certamente stanco degli atti di vandalismo che si verificano nel parco di via Sanzio. "Abbiate rispetto per i bambini. Siete maleducati e schifosi", recita un altro cartello, lasciando intendere l’esasperazione dei residenti che devono fare i conti con i soliti ignoti che distruggono panchine, buttano in giro i rifiuti e rompono i giochi dei bambini. Un malcostume diffuso in tutti i parchi di Bollate, ma non solo. È dei giorni scorsi la denuncia a Vanzago di un gruppo di ragazzini responsabili di aver imbrattato la statua della donna che si trova in piazza della chiesa parrocchiale, il muro di cinta nel parco della Filanda e il gioco per bambini nel parco Gattinoni. "Comprendo l’esasperazione dei cittadini che non sono più intenzionati a tollerare tali atti perché è la stessa frustrazione che viviamo come amministratori - commenta il sindaco Francesco Vassallo - ogni anno spendiamo tra 80mila e 100mila euro, soldi dei cittadini per riparare i vandalismi ai bene pubblici. Qualche volta, insieme alle forze dell’ordine, siamo riusciti a risalire agli autori e fargli riparare i danni a spese loro oppure con azioni di volontariato sociale. Purtroppo il livello di inciviltà è cresciuto negli anni e possiamo solo continuare nell’impegno affinché la scuola, le famiglie e le istituzioni riescano a insegnare i valori di essere comunità fin da piccoli ai nostri cittadini del futuro".

Roberta Rampini