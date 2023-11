Vergani: premiati cronisti e fotografi lombardi

È Andrea Sparaciari (Metro, Il Fatto) il vincitore del Nuovo Premio Vergani 2023 promosso dal Gruppo cronisti lombardi, la cui cerimonia si è svolta ieri all’Istituto dei Ciechi. Al primo posto per la sezione carta stampata il suo articolo sulla morte di un lavoratore irregolare di cui non si conosceva l’identità perché aveva un alias “comprato“ sul mercato nero dei caporali. Premio della sezione tv a Paolo Maggioni (Rainews). Andrea Tortelli (BS News) trionfa per il Web&Online, con un’inchiesta che ha contribuito a risolvere il femminicidio di Carol Maltesi. Per la sezione foto, il vincitore è Carlo Cozzoli (freelance). Mentre Andrea Fasani (Il Giorno e Ansa) si è aggiudicato il premio della critica fotografica con uno scatto sulla siccità del Po. E per Il Giorno, in finale Simona Ballatore e Dario Crippa. I Cronisti hanno chiesto un minuto di silenzio per ricordare la strage di giornalisti in Ucraina e in Palestina.